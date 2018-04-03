Ещё
Лыжница Седова считает успешным выступление спортсменов на Олимпиаде в Корее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лыжница Седова считает успешным выступление спортсменов на Олимпиаде в Корее 

Газета.Ru 4 часа назад
Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года лыжница Анастасия Седова считает, что спортсмены в Пхенчхане показали лучшее, на что способны. Слова спортсменки приводит ФАН.
"Каждый спортсмен стремится к медали и то, что мы ее получили, нам повесили их на шею, это грандиозное событие для нас было.
И сейчас, когда я вспоминаю эти моменты, внутри какая-то теплота и даже гордость, что в такой ситуации — непростой для нашей страны — мы смогли показать то, что показали. Показали лучшее. Выжали из себя все силы", — отметила Седова.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала итоги Игр противоречивыми.
Газета.Ru: последние новости
Олимпийский призер Спицов встал на защиту норвежских лыжников Лыжник Большунов не строит планов на следующий сезон Выборы главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина пройдут в конце апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»1
«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
WADA против турниров в РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение