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Вяльбе: хочу, чтобы наши мальчики и девочки выступали как советские лыжники
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Вяльбе: хочу, чтобы наши мальчики и девочки выступали как советские лыжники 

Чемпионат.com 2 часа назад
Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе призналась, что отдаёт всю себя работе, и хотела бы, чтобы сборная России была лидером в лыжном спорте.
«Я полностью отдаюсь тому, что делаю. Я не занимаюсь никаким бизнесом, так что у меня ни о чём, кроме лыжных гонок голова не болит. У меня замечательная семья, которая мне во всём помогает и даёт возможность помогать, в свою очередь, моей большой лыжной семье.
Я хочу, чтобы наши мальчики и девочки выступали так, как выступали наши советские спортсмены. Когда нас на пьедестале было не трое, нас уже особо не поздравляли. Несмотря на опыт, я всё ещё хочу, чтобы Россия была лидером в лыжах", — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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