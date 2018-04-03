Лыжник Большунов не строит планов на следующий сезон

Четырёхкратный призер Олимпийских игр 2018 года лыжник Александр Большунов не собирается загадывать насчет следующего сезона. Слова спортсмена приводит ФАН.

"Вот сейчас я бегаю и чувствую, как будто я выхожу на контрольную тренировку. Для меня это очень хорошо, потому что без волнения я показываю тот результат, на который я готов и, который я могу показать.

Что будет в следующем сезоне неизвестно, я не собираюсь загадывать. Настанет время — будем показывать результаты", — отметил Большунов.