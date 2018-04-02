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Вяльбе: Бьорген объявит о завершении карьеры через несколько дней
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Вяльбе: Бьорген объявит о завершении карьеры через несколько дней 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на пресс-конференции сообщила, что 37-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген приняла решение о завершении карьеры.
«Бьорген должна объявить 6 апреля об уходе из спорта», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане Бьорген догнала соотечественников Бьорна Дэли и Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых олимпийских медалей. Каждый из спортсменов за свою карьеру завоевал по восемь золотых наград. В общей сложности Бьорген выиграла 15 олимпийских медалей.
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