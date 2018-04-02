Вяльбе: Бьорген объявит о завершении карьеры через несколько дней

«Бьорген должна объявить 6 апреля об уходе из спорта», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Бьорген догнала соотечественников Бьорна Дэли и Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых олимпийских медалей. Каждый из спортсменов за свою карьеру завоевал по восемь золотых наград. В общей сложности Бьорген выиграла 15 олимпийских медалей.