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Абсолютной чемпионкой России стала вологодская конькобежка
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Абсолютной чемпионкой России стала вологодская конькобежка 

Вологда.рф 2 часа назад
Первые места на четырех дистанциях заняла спортсменка из Вологодской области Евгения Лаленкова. Она участвовала в чемпионате России по конькобежному спорту.
Состязания прошли в Москве и собрали сильнейших спортсменов со всех уголков страны. В первый день череповчанка стала первой на дистанциях в 500 и 3000 метров. Во второй день лидировала на дистанциях в 1500 и 5000 метров.
Напомним, что ранее Евгения Лаленкова завоевала золото на Кубке мира. Она первой пришла к финишу на дистанции 1500 метров в дивизионе В.
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