Абсолютной чемпионкой России стала вологодская конькобежка

Первые места на четырех дистанциях заняла спортсменка из Вологодской области Евгения Лаленкова . Она участвовала в чемпионате России по конькобежному спорту.

Состязания прошли в Москве и собрали сильнейших спортсменов со всех уголков страны. В первый день череповчанка стала первой на дистанциях в 500 и 3000 метров. Во второй день лидировала на дистанциях в 1500 и 5000 метров.

Напомним, что ранее Евгения Лаленкова завоевала золото на Кубке мира. Она первой пришла к финишу на дистанции 1500 метров в дивизионе В.