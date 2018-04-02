Червоткин: я не удовлетворён Олимпиадой, из-за болезни растерял всю форму 

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Белорукова: не собираемся признавать норвежское превосходство в лыжах

Вяльбе: Бьорген объявит о завершении карьеры через несколько дней

Крюков не прошёл отбор в сборную России по лыжным гонкам на следующий сезон