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Червоткин: я не удовлетворён Олимпиадой, из-за болезни растерял всю форму
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Червоткин: я не удовлетворён Олимпиадой, из-за болезни растерял всю форму 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российский лыжник Алексей Червоткин оценил своё выступление на Играх в Пхёнчхане.
«Хотелось бы провести этот сезон намного лучше. В начале сезона я был постоянно в топ-10 примерно, но потом случилась болезнь, из-за которой я растерял всю форму. На Олимпиаде у меня было всего два старта, которыми я не удовлетворён. Не хватало хороших тренировок в конце сезона. Пришлось закончить год раньше, чем планировалось. В любом случае это хороший опыт в плане того, как относиться к своему здоровью. Буду учиться на своих ошибках», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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