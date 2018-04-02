Ещё
Вяльбе: не приветствую снимки наших девушек-лыжниц обнажёнными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вяльбе: не приветствую снимки наших девушек-лыжниц обнажёнными 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к откровенным фотосессиям российских спортсменок.
«Снимки обнажённых девушек? Я не очень приветствую это. Я была против этого перед олимпийским сезоном, против и сейчас. Если это не спортивный журнал, пожалуйста, здесь нет запретов, хотя опять же я не особенно приветствую это. В спортивных журналах я не разрешаю им съёмки в стиле ню. Не хотим, чтобы нас всё время пиарили. Мы открыты для журналистов до сентября, а во время сезона не хотим лишнего внимания. Конечно, мы уважаем людей, которые приезжают на соревнования и даём интервью.
Конфликт с Губерниевым? Лыжные гонки — это не развлекательная программа. Да, я говорила, что не хотела бы, чтобы он сделал передачу «Лыжи с Дмитрием Губерниевым», но там как всегда выдернули одну цитату из большого интервью», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Чемпионат.com: последние новости
Белорукова: не собираемся признавать норвежское превосходство в лыжах Крюков не прошёл отбор в сборную России по лыжным гонкам на следующий сезон Мальцев победил в масс-старте на 50 км на ЧР по лыжным гонкам, Вылегжанин — 3-й
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ22
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шалимов отправлен в отставку
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение