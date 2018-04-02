Вяльбе: не приветствую снимки наших девушек-лыжниц обнажёнными

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к откровенным фотосессиям российских спортсменок.

«Снимки обнажённых девушек? Я не очень приветствую это. Я была против этого перед олимпийским сезоном, против и сейчас. Если это не спортивный журнал, пожалуйста, здесь нет запретов, хотя опять же я не особенно приветствую это. В спортивных журналах я не разрешаю им съёмки в стиле ню. Не хотим, чтобы нас всё время пиарили. Мы открыты для журналистов до сентября, а во время сезона не хотим лишнего внимания. Конечно, мы уважаем людей, которые приезжают на соревнования и даём интервью.