Кубок Азии по буерному спорту на Байкале выиграл польский спортсмен

В Ольхонском районе закончились межрегиональные соревнования «Кубок Азии» в рамках Буерной недели на Байкале. В них приняли участие 62 спортсмена из 12 стран, в том числе, из Польши, Германии, Нидерландов, Великобритании, США.

Команда Польши стала настоящей звездой соревнований. Кубок Азии завоевал поляк Ярек Радски. Также соотечественники победителя заняли всю призовую пятерку. Российский спортсмен Сергей Пульков на шестом месте.

1 апреля прошли четыре гонки в классе «Ледовый оптимист». В них приняли участие 26 юных спортсменов из шести регионов России. Впервые эти гонки прошли на одной дистанции со взрослыми, что дает ребятам уникальную возможность перенимать опыт сильнейших буеристов международного уровня.

Как сообщают организаторы, первенство России подошло к своему экватору и лидирующую позицию уверенно занимает уже титулованная юная спортсменка из Владивостока — Полина Артюх. Второе и третье места у спортсменов Иркутской области Владимир Шилоносов и Антон Панчук соответственно. Финальные старты в классе «Ледовый оптимист» пройдут 4 апреля.