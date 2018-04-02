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Французский велогонщик Алафилипп выиграл первый этап многодневки «Тур Страны Басков»
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Французский велогонщик Алафилипп выиграл первый этап многодневки «Тур Страны Басков» 

Р-Спорт 1 час назад
Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп из команды Quick-Step Floors стал победителем первого этапа многодневной гонки «Тур Страны Басков» по дорогам Испании, которая входит в календарь Мирового тура.
Алафилипп в понедельник преодолел дистанцию в 162,1 км за 4 часа 17 минут 46 секунд. Второе место занял словенец Примож Роглич из LottoNL-Jumbo, финишировавший со временем лидера, а третьим стал испанский гонщик «Астаны» Пельо Бильбао с отставанием в 23 секунды.
Второй этап протяженностью 152,7 км пройдет во вторник. Гонка завершится 7 апреля.
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