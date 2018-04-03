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В Салехарде биатлонистки из Белоруссии и Южной Кореи бегут на лыжных гонках
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В Салехарде биатлонистки из Белоруссии и Южной Кореи бегут на лыжных гонках 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Сегодня, 3 апреля, в Салехарде начались последние в зимнем сезоне соревнования по лыжным гонкам.
На трассе состязаются лыжники Шурышкарского, Ямальского, Приуральского, Тазовского районов, а также Лабытнанги, Нового Уренгоя и Салехарда. Среди них оказались Анна Со (Булыгина), биатлонистка южнокорейской сборной, и белорусская спорстменка Кристина Ильченко.
— У меня спортивный сезон завершился, но я его продлила, прилетев на чемпионат в родной Салехард. Буду бежать пять километров, — сообщила Анна Булыгина. — Сам сезон для меня, в целом, выдался неплохой, но есть моменты, которые меня расстраивают. В частности, выступление на зимней Олимпиаде. Со стрельбой проблемы, будем работать, ошибки устраним, и тогда появится результат. Из-за плотного соревновательного графика четыре месяца дома не была.
В Салехард Анна прилетела сразу с чемпионата России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. И хотя в спринтовской гонке она прибежала третьей, медали ей не вручили. Анна выступала вне зачета, не позволило корейское гражданство.
Кристину Ильченко, еще одну яркую представительницу ямальской школы биатлона, в нынешнем сезоне среди белорусских спортсменок практически не было видно. Вначале еще выступала на кубковых этапах IBU, но затем пропала.
— В этом году для меня сезон завершился рано, так как не смогла выполнить поставленную федерацией задачу и не прошла отбор для участия на международных стартах, — отметила Кристина.
Если сегодня по трассе бежали «классику», то завтра гонки пройдут по правилам свободного стиля.
В пятницу на трассе лыжной базы состоится комбинированная эстафета. Завершится спортивная неделя воскресной марафонской гонкой «Полярная лыжня».
Результаты участников пойдут в зачет чемпионата и первенства Ямала, а также ХХ спартакиады ЯНАО (группы Б).
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