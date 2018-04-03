Дмитрий Васильев: «Бьорндален стоит в одном ряду с Фелпсом и Болтом»

Двукратный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал Оле Эйнара Бьорндалена великим спортсменом, стоящим в одном ряду с Майклом Фелпсом и Усэйном Болтом. По его мнению, неудачное выступление норвежца в прошлом сезоне не умоляет его достоинств.

— Это великий человек, без всякого сомнения, — цитирует «Р-Спорт» Васильева. — Бьорндален стоит в одном ряду с такими спортсменами, как Майкл Фелпс, Усэйн Болт. На таких людях держится весь мировой спорт. К таким людям подтягиваются все остальные, спорт прогрессирует. Бьорндален — величайший спортсмен. В нем сочетались совершенно несочетаемые вещи. Во-первых, это талант и трудолюбие. Такие вещи обычно не сочетают — либо одно, либо другое. Во-вторых, что вообще не вяжется в этот ряд, это мотивация.

Где он находил мотивацию после своих величайших побед, для меня загадка. Это совершенно редкий человек. Я не знаю, когда еще появится такой спортсмен вообще в каком-то виде спорта, а не только в биатлоне. А то, что он затянул со своим уходом, только ленивый не обсуждает. Надо уходить на взлете. Думали, что в Сочи он зря едет, но он подтвердил, что даже в таком возрасте является лучшим, выиграв очередную золотую медаль. Вот после Сочи нужно было уходить.

Неудачное выступление в прошлом сезоне ни в коем случае не умоляет достоинств Бьорндалена. Он войдет в историю, им будут восхищаться многие поколения вперед.

44-летний Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом, обладателем шести Больших хрустальных глобусов На его счету 95 побед на Кубке мира и 20 побед на чемпионатах мира. Также норвежец принимал участие в семнадцати гонках на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, где трижды поднимался на пьедестал почета в личных гонках. 3 апреля норвежец объявил о завершении карьеры.