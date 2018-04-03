Сотни спортсменов-квадроциклистов приедут в Ижевск на этап гонки Can-Am X Race

Ижевск. Удмуртия. Этап гонки Can-Am X Race пройдет в Удмуртии. Как сообщает агентство печати и массовых коммуникаций республики, летом 2018 года сотни спортсменов-квадроциклистов съедутся в Ижевск, чтобы посоревноваться друг с другом в самой экстремальной гонке страны.

Соревнования пройдут с 3 по 5 августа 2018 года. Республика уже второй раз будет принимать спортсменов-экстремалов. Впервые один из этапов гонки проходил здесь в 2015 году.

Квадросерия Can-Am стартует в Волгоградской области (27-29 апреля), затем 3 августа участников ждут в Удмуртии, третий этап пройдет в Челябинской области с 7 сентября. Соревнования в Удмуртии и в Челябинской области станут также этапами Кубка России по ралли-рейдам в категории Т3.

По предварительным данным в региональном этапе гонки примут участие не менее 80 экипажей. Ожидается участие гонщиков из России, Казахстана, Украины и других стран.