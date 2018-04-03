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В Австрии подтвердили факт переговоров с Гроссом
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В Австрии подтвердили факт переговоров с Гроссом 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Федерация лыжного спорта Австрии подтвердила факт переговоров со старшим тренером сборной России Рикко Гроссом. Сам немецкий специалист, чей контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) рассчитан до апреля 2018 года, заявлял о желании продолжить работу с командой.
"Мы можем подтвердить, что есть переговоры между Федерацией лыжного спорта Австрии и тренерами различных стран, в том числе и с Рикко Гроссом, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Федерации лыжного спорта Австрии. — Зона ответственности потенциального кандидата пока не уточняется".
Напомним, Гросс работает со сборной России с августа 2015 года. 31 марта СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной.
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