В Австрии подтвердили факт переговоров с Гроссом

Федерация лыжного спорта Австрии подтвердила факт переговоров со старшим тренером сборной России Рикко Гроссом . Сам немецкий специалист, чей контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) рассчитан до апреля 2018 года, заявлял о желании продолжить работу с командой.

"Мы можем подтвердить, что есть переговоры между Федерацией лыжного спорта Австрии и тренерами различных стран, в том числе и с Рикко Гроссом, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Федерации лыжного спорта Австрии. — Зона ответственности потенциального кандидата пока не уточняется".

Напомним, Гросс работает со сборной России с августа 2015 года. 31 марта СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной.