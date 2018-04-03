Пермяк Владимир Хайруллин завоевал два золота на первенстве России по лыжам

Пермяк Владимир Хайруллин, инвалид по зрению с детства, завоевал два «золота» на Первенстве России по лыжным гонкам. Соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходят в Кировской области на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп».

«2 апреля он показал лучший результат среди юношей на дистанции 10 километров классическим стилем. 3 апреля Володя выиграл в спринте. Впереди у него ещё две гонки», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама спортсмена Светлана Хайруллина.