Пермяк Владимир Хайруллин завоевал два золота на первенстве России по лыжам 

Пермяк Владимир Хайруллин, инвалид по зрению с детства, завоевал два «золота» на Первенстве России по лыжным гонкам. Соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходят в Кировской области на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп».
«2 апреля он показал лучший результат среди юношей на дистанции 10 километров классическим стилем. 3 апреля Володя выиграл в спринте. Впереди у него ещё две гонки», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама спортсмена Светлана Хайруллина.
Владимир учится в колледже олимпийского резерва, с 2014 года он полностью погрузился в подготовку к соревнованиям по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых) под руководством тренера Дмитрия Горшкова.