Ещё
Пермяк Владимир Хайруллин завоевал два золота на первенстве России по лыжам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пермяк Владимир Хайруллин завоевал два золота на первенстве России по лыжам 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяк Владимир Хайруллин, инвалид по зрению с детства, завоевал два «золота» на Первенстве России по лыжным гонкам. Соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходят в Кировской области на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп».
«2 апреля он показал лучший результат среди юношей на дистанции 10 километров классическим стилем. 3 апреля Володя выиграл в спринте. Впереди у него ещё две гонки», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама спортсмена Светлана Хайруллина.
Владимир учится в колледже олимпийского резерва, с 2014 года он полностью погрузился в подготовку к соревнованиям по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых) под руководством тренера Дмитрия Горшкова.
АиФ Пермь: последние новости
Дочь экс-игрока «Амкара» Георги Пеева выступила на болгарском шоу «Голос» СМИ: Родченков обвиняет трёх экс-игроков «Амкара» в применении допинга В Перми прошли XI Всероссийские соревнования по плаванию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы претенденты на проведение ОИ-20265
Сборную России лишили серебра53
Голый заезд22
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Кокорин обвинил Дзюбу во лжи
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение