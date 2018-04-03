Андреев, Ризаев, Никулин вошли в состав сборной РФ по ВМХ-фристайлу на 1-й этап КМ

Первый этап Кубка мира по ВМХ-фристайлу состоится в японской Хиросиме 5-8 апреля.

"В Хиросиме будет первый крупный международный старт под эгидой UCI в этом сезоне. На нем от команды выступят Ризаев, Никулин и Андреев", — заявил Костюков по телефону.

ВМХ-фристайл дебютирует в олимпийской программе на Играх в Токио в 2020 году.