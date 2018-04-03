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Андреев, Ризаев, Никулин вошли в состав сборной РФ по ВМХ-фристайлу на 1-й этап КМ
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Андреев, Ризаев, Никулин вошли в состав сборной РФ по ВМХ-фристайлу на 1-й этап КМ 

Р-Спорт 1 час назад
Российские велогонщики Ирек Ризаев, Александр Никулин, Константин Андреев выступят в составе сборной России на первом этапе Кубка мира по ВМХ-фристайлу, сообщил РИА Новости главный тренер команды Павел Костюков.
Первый этап Кубка мира по ВМХ-фристайлу состоится в японской Хиросиме 5-8 апреля.
"В Хиросиме будет первый крупный международный старт под эгидой UCI в этом сезоне. На нем от команды выступят Ризаев, Никулин и Андреев", — заявил Костюков по телефону.
ВМХ-фристайл дебютирует в олимпийской программе на Играх в Токио в 2020 году.
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