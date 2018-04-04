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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев встретился с юными атлетами из Ханты-Мансийска
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев встретился с юными атлетами из Ханты-Мансийска 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В музее Спортивной школы олимпийского резерва состоялась встреча с популярным спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым. На встрече присутствовали занимающиеся, тренеры, работники школы, а также представители родительских комитетов отделений лыжных гонок, горнолыжного спорта и сноуборда. Ребята и взрослые получили от известного телеведущего исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы — чем увлекался в детстве, как учился и совмещал с занятиями спортом и многое другое. Затронуты были и вопросы развития зимних видов спорта в столице Югры, тема популяризации горнолыжного спорта и лыжных гонок. Также спортивному комментатору рассказали об истории создания и развития спортивной школы и о достижениях её выпускников и тренерского состава.
Как преподаватель вуза и профессионал в сфере физической культуры и спорта, Дмитрий Губерниев не смог удержаться и не проявить организаторские способности. Он умело провел импровизированный мини-зачет на знание ребятами истории нашей страны, лыжного спорта и конечно, имен знаменитостей лыжного спорта. В завершении «звезда» телевидения пожелал ребятам «успехов в учебе и спорте, слушаться тренеров и родителей, стремиться к знаниям, учить иностранные языки, повышать свою ответственность и самостоятельность».
После этого Дмитрий Губерниев всем желающим раздал автографы и принял участие в фотосессии.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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