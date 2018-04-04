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Лыжную трассу планируют построить в северной части Йошкар-Олы
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Лыжную трассу планируют построить в северной части Йошкар-Олы 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Лыжную трассу планируют построить за Вараксинским мостом на месте существующего мотодрома в Йошкар-Оле. Она будет предназначена для проведения школьных соревнований. Зимой трассу будут использовать лыжники, летом — велосипедисты.
«Сейчас ищем спонсоров, которые помогли бы нам построить домики-раздевалки. Где взять ратрак, прицепы, сцепные устройства, мы уже нашли», — цитирует начальника управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Йошкар-Олы Сергея Мухортова «Мордовская правда».
Длина трассы составить около 3 км. Ее строительство начнется весной этого года, после схода снега.
Фото: sportrk.ru
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