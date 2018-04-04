Лыжную трассу планируют построить в северной части Йошкар-Олы

Лыжную трассу планируют построить за Вараксинским мостом на месте существующего мотодрома в Йошкар-Оле. Она будет предназначена для проведения школьных соревнований. Зимой трассу будут использовать лыжники, летом — велосипедисты.

«Сейчас ищем спонсоров, которые помогли бы нам построить домики-раздевалки. Где взять ратрак, прицепы, сцепные устройства, мы уже нашли», — цитирует начальника управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Йошкар-Олы Сергея Мухортова «Мордовская правда».

Длина трассы составить около 3 км. Ее строительство начнется весной этого года, после схода снега.

Фото: sportrk.ru