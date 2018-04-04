На улице 4-я Новоселки устроили «Веселые старты»

На лыжной базе «Молжаниново» администрация муниципального округа Молжаниновский организовала «Веселые старты». В соревнованиях приняли участие юные жители района в возрасте от 7 лет и старше.

— Собравшихся ребят поделили на две команды. «Веселые старты» состояли из различных эстафет с использованием игрового инвентаря, — отметили в администрации муниципального округа.

Победителям и призерам вручили медали, грамоты и памятные призы.

Напомним, лыжная база «Молжаниново» расположена на улице 4-я Новоселки, 2. (то)