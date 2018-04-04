Ещё
На улице 4-я Новоселки устроили «Веселые старты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На улице 4-я Новоселки устроили «Веселые старты» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На лыжной базе «Молжаниново» администрация муниципального округа Молжаниновский организовала «Веселые старты». В соревнованиях приняли участие юные жители района в возрасте от 7 лет и старше.
— Собравшихся ребят поделили на две команды. «Веселые старты» состояли из различных эстафет с использованием игрового инвентаря, — отметили в администрации муниципального округа.
Победителям и призерам вручили медали, грамоты и памятные призы.
Напомним, лыжная база «Молжаниново» расположена на улице 4-я Новоселки, 2. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
В САО открыто 130 площадок, работающих по проекту активного долголетия Жители Молжаниновского посоревнуются в меткости Воспитанники военно-патриотического клуба «Пламя» из Молжаниновского провели учебно-тренировочные сборы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Умер бывший тренер «Челси»
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Известная спортсменка чуть не утонула в Подмосковье
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение