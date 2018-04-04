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Представители православного клуба «ЛЕВ» из Куркина провели лыжную гонку
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Представители православного клуба «ЛЕВ» из Куркина провели лыжную гонку 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В православном военно-патриотическом клубе «ЛЕВ» района Куркино проведена лыжная гонка свободным стилем. Самой младшей участнице соревнований Екатерине Платоновой — всего 6 лет.
Дети преодолели дистанции в 1,5 и 3 километра.
На дистанции 1,5 км (воспитанники 7— 9 лет) места распределились:
1 место — Ничукин Тимофей;
2 место — Кузнецов Николай;
3 место — Жиряков Иван.
На дистанции 3 км (воспитанники 10— 13 лет) места распределились:
1 место — Потапович Андрей;
2 место — Лимонько Леонид;
3 место — Платонов Михаил.
(ск)
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