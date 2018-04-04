Представители православного клуба «ЛЕВ» из Куркина провели лыжную гонку

В православном военно-патриотическом клубе «ЛЕВ» района Куркино проведена лыжная гонка свободным стилем. Самой младшей участнице соревнований Екатерине Платоновой — всего 6 лет.

Дети преодолели дистанции в 1,5 и 3 километра.

На дистанции 1,5 км (воспитанники 7— 9 лет) места распределились:

1 место — Ничукин Тимофей;

3 место — Жиряков Иван.

На дистанции 3 км (воспитанники 10— 13 лет) места распределились:

1 место — Потапович Андрей;

2 место — Лимонько Леонид;

(ск)