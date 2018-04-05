Как отметились поморские спортсмены на «альтернативной» паралимпиаде? 

Кто из спортсменов Архангельской области завоевал медали «альтернативных игр»?
В Московской области завершились соревнования по лыжным гонкам и биатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения по видам спорта, включённым в программу XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане.
В состязаниях принимали участие более 200 спортсменов, в том числе и те, кто не был приглашён на зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане. По итогам соревнований наши спортсмены получили пять медалей. Иван Кодлозеров завоевал бронзовую медаль в биатлоне в дистанции на 7,5 км в классе спортсменов, выступающих стоя. Наталья Братюк — золото в лыжном спринте и три серебряные медали в биатлонных гонках.