Как отметились поморские спортсмены на «альтернативной» паралимпиаде?

Кто из спортсменов Архангельской области завоевал медали «альтернативных игр»?

В Московской области завершились соревнования по лыжным гонкам и биатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения по видам спорта, включённым в программу XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане.