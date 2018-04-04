Призеров Паралимпиады в Пхенчхане наградили в Москве

В среду в столице наградили призеров Паралимпиады — 2018, прошедшей в марте в южнокорейском Пхенчхане, и их тренеров, спортсмены-москвичи завоевали восемь медалей на Играх, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы

«Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими спортсменами — чемпионами и призерами XXII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) и их тренерами, которым вручил сертификаты на получение премиальных выплат. Денежные сертификаты получили три спортсмена, завоевавшие медали в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, и три тренера», — говорится в сообщении.

Москвичи завоевали восемь медалей (33% от общего количества медалей сборной). В том числе, четыре золотых (50%), три серебряных (30%) и одну бронзовую (17%).

Победителями и призерами Паралимпийских игр в Пхенчхане стали три московских спортсмена.

«Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Екатерина Румянцева , воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Воробьевы горы». Она стала победительницей в соревнованиях по лыжным гонкам на 15 километров стоя и биатлону на 6 километров и на 10 километров стоя. Кроме того, Екатерина Румянцева завоевала две серебряные медали в биатлоне на 12,5 километров стоя и в лыжных гонках на 7,5 километров стоя свободным стилем», — уточняется в сообщении.

Воспитанник физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы» Алексей Бугаев стал паралимпийским чемпионом в горнолыжной суперкомбинации стоя и серебряным призером в гигантском слаломе стоя.

Бронзовым призером в биатлоне на 10 километров сидя стала еще одна воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Воробьевы горы» Ирина Гуляева

«Правительство Москвы установило премиальные выплаты победителям и призерам XXII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. За каждое звание чемпионы получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры — по 2,5 миллиона рублей, бронзовые — по 1,7 миллиона рублей», — напоминается в сообщении.

Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Паралимпийских зимних игр в Пхенчане, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм (за каждое призовое место).

Всего в российскую команду входили 12 московских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые выступали в пяти дисциплинах — горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные гонки и биатлон (женщины), керлинг на колясках.

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 18 марта. Российские атлеты выступали под нейтральным флагом и в сокращенном составе — 30 человек. Делегация из РФ официально называлась «Нейтральные паралимпийские атлеты».

Всего российские спортсмены завоевали восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых наград, заняв второе место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады-2018.