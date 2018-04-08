Долидович: приятно закончить карьеру в компании сильных спортсменов

«Ещё одна гонка закончена — приехал четвёртым! Точнее, профессиональная карьера окончена! Приятно закончить в такой компании сильных спортсменов! Эмоций пока нет, но накатят потом, думаю. Потоком хлынут. Надеюсь, справлюсь с этим давлением!

Всем спасибо за поддержку, реально чувствовал её! Всё!» — написал 44-летний Долидович на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Долидовича.