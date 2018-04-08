Долидович: приятно закончить карьеру в компании сильных спортсменов 

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович, ставший четвёртым на Югорском марафоне, в топ-5 которого вошли также россияне Александр Большунов, Рауль Шакирзянов, Александр Легков и Евгений Дементьев, после гонки в Ханты-Манскийске сообщил, что заканчивает профессиональную карьеру.
«Ещё одна гонка закончена — приехал четвёртым! Точнее, профессиональная карьера окончена! Приятно закончить в такой компании сильных спортсменов! Эмоций пока нет, но накатят потом, думаю. Потоком хлынут. Надеюсь, справлюсь с этим давлением!
Всем спасибо за поддержку, реально чувствовал её! Всё!» — написал 44-летний Долидович на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Сергея Долидовича.