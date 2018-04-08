Около 2000 человек приняли участие в Югорском лыжном марафоне

Сегодня, 8 апреля в пойме реки Горная состоялся VI Международный Югорский лыжный марафон. Всего в мероприятии приняли участие 1934 человека из России, Украины, Казахстана и даже Германии.

Гонка прошла в разных возрастных группах на трёх дистанциях: 5, 25 и 50 километров.

Перед стартом марафона Александр Легков поздравил всех с праздником, пожелал удачи участникам в предстоящем соревновании и сообщил: «Это не заключительный мой старт. Я всё равно буду выступать и участвовать в других соревнованиях вместе с вами. Но этот старт для меня „number one“. После марафона олимпийский чемпион раздавал автографы и фотографировался с болельщиками.

В заезде на 50 км первое место занял олимпийский чемпион Александр Большунов , второе — Рауль Шакирзянов и третье Александр Легков, который ранее сообщил о завершении карьеры.

»Соперники — ребята крепкие — не давали по дистанции уйти вперёд, оторваться. Поэтому финиш получился ярким и интересным», — прокомментировал участие в марафоне победитель Александр Большунов.

В дистанции на 50 км принимал участие и Николай Сыромятинков из Сургута 1956 года рождения. В югорском марафоне принимает участие уже в 6-й раз. В Ханты-Мансийск приехал, чтобы доказать себе, что не смотря на возраст 62 года, он ещё способен покорять спортивный олимп. Как и у многих участников, настрой у Николая боевой — на победу. В 2015 году он занял почётное 3 место на дистанции 50 км.

Помимо катания на классических лыжах, состоялся забег на традиционный забег на лямпах — охотничьих лыжах. В национальном забеге первое место занял 19-летний Святослав Анагуричи. «Я знал, что я одержу победу», — поделился Святослав. Это не первая победа молодого юноши. Ранее спортсмен занимался прыжками на нартах и бегом. 4 года назад попробовал катание на охотничьих лыжах и ему понравилось. Профессионально он занимается этим видом спорта только год, но уже показал высокие результаты в соревновании.