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Призер Олимпиады-2018 Спицов пропустит лыжный марафон
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Призер Олимпиады-2018 Спицов пропустит лыжный марафон 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский лыжник Денис Спицов заявил, что не сможет принять участия в Югорском лыжном марафоне, который состоится 8 апреля в Ханты-Мансийске. По словам спортсмена, сезон для него завершен.
"Информация о том, что я еду на Югорский марафон — ложная. Я хотел там выступить, но у меня не получается — в календаре уже стоит участие в фестивале в Сочи. Поэтому сезон я уже закончил", — цитирует Спицова ТАСС.
Югорский лыжный марафон традиционно проводится с 2013 года. Участники турнира могут выступить на трех дистанциях на выбор свободным стилем.
Спицов является трехкратным призером зимних Олимпийских игр 2018 года. На Играх в Пхенчхане 21-летний лыжник завоевал две серебряные медали (в командном спринте и эстафете), а также одну бронзовую награду в гонке свободным стилем на 15 км.
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