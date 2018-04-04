Призер Олимпиады-2018 Спицов пропустит лыжный марафон

Российский лыжник Денис Спицов заявил, что не сможет принять участия в Югорском лыжном марафоне, который состоится 8 апреля в Ханты-Мансийске. По словам спортсмена, сезон для него завершен.

"Информация о том, что я еду на Югорский марафон — ложная. Я хотел там выступить, но у меня не получается — в календаре уже стоит участие в фестивале в Сочи. Поэтому сезон я уже закончил", — цитирует Спицова ТАСС

Югорский лыжный марафон традиционно проводится с 2013 года. Участники турнира могут выступить на трех дистанциях на выбор свободным стилем.

Спицов является трехкратным призером зимних Олимпийских игр 2018 года. На Играх в Пхенчхане 21-летний лыжник завоевал две серебряные медали (в командном спринте и эстафете), а также одну бронзовую награду в гонке свободным стилем на 15 км.