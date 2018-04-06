Звезды спорта примут участие в Югорском лыжном марафоне 

На трассу Югорского лыжного марафона выйдут титулованные спортсмены мира биатлона и лыжного спорта.
Среди них будет олимпийский чемпион по лыжным гонкам 2006 г. Дмитрий Дементьев, бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным гонкам 2013 г. Мария Гущина. А также олимпийский чемпион Александр Легков, четырехкратный призер Игр в Пхенчхане Александр Большунов. Помимо этого, в забеге примет участие паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и спортсмены Сурдлимпиады-2015. Постоянные участники — двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и многократный чемпион мира и Олимпийских игр норвежец Петтер Нортуг на этот раз пропустят гонку.
Среди любителей самыми юными участниками будут дети двух лет, а самым зрелым — восьмидесятилетний житель Нижневартовска Равиль Исанбаев, который пробежит дистанцию 5 километров.
Принять участие в марафоне уже изъявили желание около двух тысяч человек, но по прогнозам эта цифра поднимется до двух с половиной, потому что в день проведения мероприятия в город будут приезжать спортсмены со всего округа.
Директор департамента физической культуры и спорта автономного округа Игорь Губкин рассказал о проделанной работе и организации марафона: «Подготовка, действительно, была глобальной. Большая снежная подушка была проложена по всей трассе, это гарантирует нам, что даже при плюсовой температуре соревнования состоятся, а спортсмены смогут выступить достойно».
Известен и призовой фонд марафона. Победителям, занявшие почётные первые места, получат по 300, 200 и 100 тысяч рублей. Также в каждой группе будут вручен призы ветеранам, детям и инвалидам.
Напомним, 8 апреля в 11:00 в шестой раз в Ханты-Мансийске пройдёт Югорский лыжный марафон. Для него специально оборудована и проложена трасса в пойме реки Горная.