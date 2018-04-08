Четырёхкратный олимпийский призёр Игр-2018 в Пхёнчхане Александр Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем в рамках «Югорского марафона» в Ханты-Мансийске. Второе место занял Рауль Шакирзянов, а замкнул тройку призёров олимпийский чемпион Олимпиады-2014 в Сочи Александр Легков, объявивший о завершении карьеры.
Лыжные гонки. «Югорский марафон». Ханты-Мансийск Мужчины. Свободный стиль. Масс-старт, 50 км 1. Александр Большунов (Россия). 2. Рауль Шакирзянов (Россия). 3. Александр Легков (Россия).