Ещё
Большунов выиграл масс-старт на «Югорском марафоне», Легков — третий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большунов выиграл масс-старт на «Югорском марафоне», Легков — третий 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Четырёхкратный олимпийский призёр Игр-2018 в Пхёнчхане Александр Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем в рамках «Югорского марафона» в Ханты-Мансийске. Второе место занял Рауль Шакирзянов, а замкнул тройку призёров олимпийский чемпион Олимпиады-2014 в Сочи Александр Легков, объявивший о завершении карьеры.
Лыжные гонки. «Югорский марафон». Ханты-Мансийск Мужчины. Свободный стиль. Масс-старт, 50 км 1. Александр Большунов (Россия). 2. Рауль Шакирзянов (Россия). 3. Александр Легков (Россия).
Чемпионат.com: последние новости
Устюгов — Легкову: не забывай про лыжи, твой опыт нам нужен Вяльбе: Бьорген объявит о завершении карьеры через несколько дней Бьорген заняла второе место в последней официальной гонке в карьере
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой277
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение