Большунов выступит в лыжном шоу в Тронхейме 

Четырехкратный призер Олимпийских игр Александр Большунов примет участие в лыжном шоу в Тронхейме.
21-летний российский биатлонист поборется за победу в «Битве за Граносен». Также в шоу-гонку заявлены Марит Бьорген, Петтер Нортуг, Никлас Дюрхауг, Дидрик Тонсет, Эмиль Иверсен, двоеборцы Йорген Грабак и Магнус Моан, а также олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон.
Гонка, запланированная на 11 апреля, будет состоять из общего пролога и масс-старта с выбыванием.
Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане Большунов завоевал серебро в эстафете, командном спринте и марафоне, а также бронзу в личном спринте.