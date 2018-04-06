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Большунов выступит в лыжном шоу в Тронхейме
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Большунов выступит в лыжном шоу в Тронхейме 

Советский спорт 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Четырехкратный призер Олимпийских игр Александр Большунов примет участие в лыжном шоу в Тронхейме.
21-летний российский биатлонист поборется за победу в «Битве за Граносен». Также в шоу-гонку заявлены Марит Бьорген, Петтер Нортуг, Никлас Дюрхауг, Дидрик Тонсет, Эмиль Иверсен, двоеборцы Йорген Грабак и Магнус Моан, а также олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон.
Гонка, запланированная на 11 апреля, будет состоять из общего пролога и масс-старта с выбыванием.
Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане Большунов завоевал серебро в эстафете, командном спринте и марафоне, а также бронзу в личном спринте.
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