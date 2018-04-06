Большунов выступит в лыжном шоу в Тронхейме

Четырехкратный призер Олимпийских игр Александр Большунов примет участие в лыжном шоу в Тронхейме.

Гонка, запланированная на 11 апреля, будет состоять из общего пролога и масс-старта с выбыванием.

Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане Большунов завоевал серебро в эстафете, командном спринте и марафоне, а также бронзу в личном спринте.