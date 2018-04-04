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Устюгов и Нортуг пропустят Югорский лыжный марафон, Большунов и Легков выступят
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Устюгов и Нортуг пропустят Югорский лыжный марафон, Большунов и Легков выступят 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира россиянин Сергей Устюгов и многократный чемпион мира и Олимпийских игр норвежец Петтер Нортуг вынуждены пропустить ежегодный Югорский лыжный марафон, в числе участников соревнований — олимпийский чемпион Сочи Александр Легков и четырехкратный призер Игр в Пхёнчхане Александр Большунов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Югры Сергей Крянин.
Устюгов является действующим победителем Югорского лыжного марафона, Нортуг — серебряным призером прошлогодних соревнований, которые на этот раз пройдут 8 апреля в Ханты— Мансийске.
"У Нортуга было желание приехать, но возникли организационные сложности — он заявился слишком поздно. Что касается Устюгова, то он заболел и пока еще лечится. Легков и Большунов планируют выступить", — сказал Крянин.
Традиционный Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года, участникам на выбор предлагаются три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. В соревнованиях могут принять участие как любители, так и профессионалы.
Сейчас на соревнования заявились почти 2 тысячи человек.
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