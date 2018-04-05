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35 велогонщиков были дисквалифицированы за нарушение ПДД
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35 велогонщиков были дисквалифицированы за нарушение ПДД 

Газета.Ru 1 час назад
Организаторы однодневной велогонки «Схелдепрейс» дисквалифицировали 35 спортсменов за нарушение правил дорожного движения, сообщает RT.
По информации Cyclingnews, велогонщики пересекли железнодорожный переезд в момент, когда начал опускаться шлагбаум.
Отмечается, что каждый спортсмен получил штраф по швейцарских франков.
Среди дисквалифицированных спортсменов оказались четырехкратный победитель мировых первенств в гонках с раздельным стартом Тони Мартин, а также Арно Демар, Ларс Бак и Дилан Грёневеген, на счету которых победы на этапах «Джиро д'Италия», «Тур де Франс» или «Вуэльты».
Однодневная гонка «Схелдепрейс» проходит по дорогам Бельгии и Голландии.
Ранее велогонщик команды BMC Racing Дамиано Карузо врезался в припаркованный автомобиль во время гонки в рамках Тура Страны Басков.
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