35 велогонщиков были дисквалифицированы за нарушение ПДД

Организаторы однодневной велогонки «Схелдепрейс» дисквалифицировали 35 спортсменов за нарушение правил дорожного движения, сообщает RT.

По информации Cyclingnews, велогонщики пересекли железнодорожный переезд в момент, когда начал опускаться шлагбаум.

Отмечается, что каждый спортсмен получил штраф по швейцарских франков.

Среди дисквалифицированных спортсменов оказались четырехкратный победитель мировых первенств в гонках с раздельным стартом Тони Мартин , а также Арно Демар , Ларс Бак и Дилан Грёневеген, на счету которых победы на этапах «Джиро д'Италия», «Тур де Франс» или «Вуэльты».

Однодневная гонка «Схелдепрейс» проходит по дорогам Бельгии и Голландии.