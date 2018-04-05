Массовая гонка «Ямальская лыжня» пройдет в Новом Уренгое 7 апреля

В прошлом году на лыжи встали более 500 горожан, в этом, как надеются организаторы, участников будет еще больше.

Гонка проводится в целях привлечения новоуренгойцев к регулярным занятиям лыжным спортом, и пропаганды здорового образа жизни. В этот день встать на лыжню может любой желающий, регистрация участников начнется с 10 утра и продлится до 12.30. Открытие соревнований — в 12.45.

Гонка пройдет на лыжной базе «Кристалл» (Северный район города, Восточная объездная). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 22-37-62, 22-14-34, тел. /факс — 22-37-38.