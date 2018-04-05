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Массовая гонка «Ямальская лыжня» пройдет в Новом Уренгое 7 апреля
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Массовая гонка «Ямальская лыжня» пройдет в Новом Уренгое 7 апреля 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В прошлом году на лыжи встали более 500 горожан, в этом, как надеются организаторы, участников будет еще больше.
Гонка проводится в целях привлечения новоуренгойцев к регулярным занятиям лыжным спортом, и пропаганды здорового образа жизни. В этот день встать на лыжню может любой желающий, регистрация участников начнется с 10 утра и продлится до 12.30. Открытие соревнований — в 12.45.
Гонка пройдет на лыжной базе «Кристалл» (Северный район города, Восточная объездная). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 22-37-62, 22-14-34, тел. /факс — 22-37-38.
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