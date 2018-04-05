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Российским олимпийцам присвоили воинские звания
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Российским олимпийцам присвоили воинские звания 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов присвоил российским спортсменам, принявшим участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, воинские звания, сообщает "РИА Новости".
Звание младшего лейтенанта присвоено лыжнику Александру Большунову, который на Играх в Пхенчхане завоевал бронзовую медаль, звания прапорщика присвоены еще одному лыжнику Алексею Червоткину, ставшего серебряным призером Олимпиады-2018, а также фристайлисту Сергею Ридзику, выигрывавшему бронзу.
"Вы подарили нам радость! Не только радость побед, но и сохранили в нас уверенность в чистоте спорта, укрепили веру в его светлые идеалы", — сказал Золотов.
Помимо званий спортсменам вручили медали: награда «За проявленную доблесть» вручена Большунову, Червоткину и Спицову. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, а также Елистратов и Ридзик награждены медалью «За боевое содружество». Сноубордистка Алена Заварзина и прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова стадил обладателями медали «За отличие в службе».
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