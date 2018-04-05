Российским олимпийцам присвоили воинские звания

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов присвоил российским спортсменам, принявшим участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, воинские звания, сообщает "РИА Новости"

"Вы подарили нам радость! Не только радость побед, но и сохранили в нас уверенность в чистоте спорта, укрепили веру в его светлые идеалы", — сказал Золотов.