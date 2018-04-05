Российским спортсменам—олимпийцам присвоены воинские звания 

Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил очередные воинские звания российским спортсменам, которые принимали участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает РИА Новости.
Бронзовый призёр шорт-трекист Семён Елистратов получил звание старшего лейтенанта, обладатель трёх серебряных и одной бронзовой наград лыжник Александр Большунов стал младшим лейтенантом.
Кроме того, звание младшего сержанта присвоено лыжнику Денису Спицову (два серебра и одна бронза), а фристайлист Сергей Ридзик и лыжник Алексей Червоткин получили звание прапорщика.
Также Большунов, Червоткин и Спицов были награждены медалью «За проявленную доблесть». Елистратов, Ридзик и керлингистка Анастасия Брызгалова — медалью «За боевое содружество». Сноубордистке Алене Заварзиной и летающей лыжнице Ирине Аввакумовой были вручены нагрудные знаки «За отличие в службе».
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