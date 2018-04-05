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Сундбю — бронзовый призёр чемпионата Норвегии в командном спринте, Нортуг — 6-й
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Сундбю — бронзовый призёр чемпионата Норвегии в командном спринте, Нортуг — 6-й 

Чемпионат.com 1 час назад
В Алте в рамках чемпионата Норвегии по лыжным гонкам состоялись соревнования в командном спринте свободным стилем.
Среди мужчин первенствовали Мартин Ниенге и Хавард Таугбол. Олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхёнчхане в этой дисциплине Мартин Йонсруд Сундбю вместе с британцем Эндрю Масгрейвом завоевал бронзу. Его партнёр по олимпийскому триумфу Йоханнес Клебо вместе с Фредриком Рисетом стал девятым. Также стоит отметить выступление двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга, который вместе с братом Эвеном финишировал шестым в финале.
Среди женщин золотые награды завоевали сёстры Тириль и Лотте Венг. Второе место заняли Кари и Силе Шлинн, а замкнули тройку призёров Тюва Баккемо и Ингвильд Флюгстад Остберг.
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