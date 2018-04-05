Ещё
Планиншек завершил работу со сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Планиншек завершил работу со сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России
Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек покинул свой пост, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР), решение о прекращении сотрудничества между сторонами принято по обоюдному согласию.
"Планиншек решил попробовать свои силы в работе с другими спортсменами. Руководство Федерации, со своей стороны, поблагодарило специалиста за хорошую работу со сборной командой России и пожелало ему успехов на новом поприще", — говорится в заявлении.
Кроме словенца сборную России покинули еще несколько иностранных специалистов.
Планиншек возглавил российскую команду в 2010 году. За восемь лет работы со словенским тренером российские горнолыжники десять раз поднимались на подиум этапов Кубка мира.
Газета.Ru: последние новости
Мальцев выиграл масс-старт на чемпионате мира по лыжным гонкам Российским олимпийцам присвоили воинские звания Призер Олимпиады-2018 Спицов пропустит лыжный марафон
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC8
От Смолова отказались в Англии18
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»303
Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако107
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»87
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение