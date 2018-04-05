Планиншек завершил работу со сборной России

Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек покинул свой пост, сообщает ТАСС

По информации пресс-службы Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР), решение о прекращении сотрудничества между сторонами принято по обоюдному согласию.

"Планиншек решил попробовать свои силы в работе с другими спортсменами. Руководство Федерации, со своей стороны, поблагодарило специалиста за хорошую работу со сборной командой России и пожелало ему успехов на новом поприще", — говорится в заявлении.

Кроме словенца сборную России покинули еще несколько иностранных специалистов.

Планиншек возглавил российскую команду в 2010 году. За восемь лет работы со словенским тренером российские горнолыжники десять раз поднимались на подиум этапов Кубка мира.