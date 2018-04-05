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Австралия завоевала 3 золота в велоспорте на треке в первый день Игр Содружества
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Австралия завоевала 3 золота в велоспорте на треке в первый день Игр Содружества 

Чемпионат.com 58 минут назад
В первый день соревнований по велоспорту на треке в рамках Игр Содружества в Голд-Косте было разыграно четыре комплекта наград. В мужской командной гонке преследования на 4000 км победила сборная Австралии, опередившая в финале англичан. В аналогичной дисциплине среди женщин в финале австралийки были быстрее соперниц из Новой Зеландии.
В мужском командном спринте победили новозеландцы, а в женском — австралийки. Во всех четырёх видах программы были установлены рекорды соревнований.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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