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Бьорген объявила о завершении карьеры
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Легендарная лыжница завершила карьеру 

Рамблер 2 часа назад
Фото: EPA
Восьмикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Марит Бьорген объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат».
Норвежка заявила, что потеряла мотивацию готовиться к соревнованиям на 100%, в связи с чем и решила уйти из спорта.
Марит Бьорген — самая титулованная спортсменка зимних Олимпиад: норвежка выиграла по серебру на Играх 2002 и 2006 годов, бронзу, серебро и три золота в 2010-м, три золота в Сочи, а также две бронзы, серебро и два золота в Пхенчхане. По количеству золотых «зимних» олимпийских наград 38-летняя Бьорген делит первое место с лыжником Бьорном Дели и биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Кроме того, лыжница 18 раз становилась чемпионкой мира.
Три дня назад о завершении спортивной карьеры сообщил и Уле-Эйнар Бьорндален. По словам 44-летнего биатлониста, причиной тому — разочарование сезоном 2017-2018 годов и усталость.
 Ещё 16 источников 
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