Бьорген объявила о завершении карьеры

Легендарная лыжница завершила карьеру

Восьмикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Марит Бьорген объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат».

Норвежка заявила, что потеряла мотивацию готовиться к соревнованиям на 100%, в связи с чем и решила уйти из спорта.

Марит Бьорген — самая титулованная спортсменка зимних Олимпиад: норвежка выиграла по серебру на Играх 2002 и 2006 годов, бронзу, серебро и три золота в 2010-м, три золота в Сочи, а также две бронзы, серебро и два золота в Пхенчхане. По количеству золотых «зимних» олимпийских наград 38-летняя Бьорген делит первое место с лыжником Бьорном Дели и биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Кроме того, лыжница 18 раз становилась чемпионкой мира.