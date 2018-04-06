Уле Эйнар Бьорндален: Бьорген — легенда норвежского спорта

«Без сомнений, Марит — величайшая норвежская спортсменка. Потрясает воображение то, что она сделала. Она — легенда норвежского спорта.

Я восхищаюсь тем, в какой форме она подходила к Олимпийским играм, несмотря на всё давление. Это не сам собой разумеющийся факт, даже если вы спортсмен такого высокого класса, как Марит. Надеюсь, что норвежская лыжная федерация сможет использовать её огромный опыт.

Норвежская лыжница Бьорген объявила о завершении карьеры

Она простой человек и хорошо обращается с людьми. Мне кажется, что у неё всегда есть время для всех. Наверное, она приняла это решение давным-давно. У нее есть семья, теперь она будет проводить больше времени с ними. Думаю, что для неё это очень важно, так как она мама», — цитирует Бьорндалена Nettavisen.

Напомним, что 44-летний биатлонист также объявил о завершении карьеры на этой неделе.