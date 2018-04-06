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Большунов выучит английский язык для более интересного соперничества с Клэбо
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Большунов выучит английский язык для более интересного соперничества с Клэбо 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: EPA-EFE
Российский лыжник Александр Большунов выразил намерение изучить английский язык для более интересного соперничества с норвежцем Йоханнесом Клэбо. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Осталось подучить язык. Когда с ним будем полноценно общаться, будет еще больше интересного, это сто процентов. И тот же спринт будет чуть побольше и поинтересней, чтобы все четко было", — заявил Большунов.
Также спортсмен рассказал о хороших взаимоотношениях со своими иностранными коллегами.
"Из интервью видно, что и он, и Мартин Сундбю хорошо к нам относятся. Как и я, без всякого зла. Мы друг друга понимаем, даже не разговаривая между собой. Взаимоотношения у нас хорошие", — отметил он.
Ранее представители Тюменской области Глеб Ретивых и Александр Большунов выиграли спринт на чемпионате России по лыжному спорту.
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