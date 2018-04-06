Сотрудники полиции Западного округа посоревновались в зимнем двоеборье

УВД по ЗАО прошел Чемпионат по зимнему служебному двоеборью.

Сотрудники полиции продемонстрировали свою скорость, меткость, выносливость и силу.

В первый день соревнований участники показали себя в лыжном спорте. На трассе протяженностью 5 километров они поборолись за право считаться самыми быстрыми. Во второй день Чемпионата сотрудники полиции соревновались в меткости в тире УВД.

Участие в Чемпионате приняли 15 команд, состоящих из сотрудников ОМВД и ОБ ППСП И ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.

В личном зачете по лыжным гонкам выиграл в честной борьбе Александр Сизов . На 2 месте — Александр Майзеров, на 3 — Василий Сиркин. В личном зачете по зимнему служебному двоеборью 1 место по праву досталось Александру Сизову, 2 место у Юрия Александрова , на 3 месте — Олег Захаров

Подполковник внутренней службы Руслан Ермаков вручил заслуженные награды победителям.

Участники Чемпионата показали свою физическую подготовку, повысили выносливость и с пользой провели время.