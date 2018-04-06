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Сотрудники полиции Западного округа посоревновались в зимнем двоеборье
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Сотрудники полиции Западного округа посоревновались в зимнем двоеборье 

Префектура ЗАО 46 минут назад
В УВД по ЗАО прошел Чемпионат по зимнему служебному двоеборью.
Сотрудники полиции продемонстрировали свою скорость, меткость, выносливость и силу.
В первый день соревнований участники показали себя в лыжном спорте. На трассе протяженностью 5 километров они поборолись за право считаться самыми быстрыми. Во второй день Чемпионата сотрудники полиции соревновались в меткости в тире УВД.
Участие в Чемпионате приняли 15 команд, состоящих из сотрудников ОМВД и ОБ ППСП И ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.
В личном зачете по лыжным гонкам выиграл в честной борьбе Александр Сизов. На 2 месте — Александр Майзеров, на 3 — Василий Сиркин. В личном зачете по зимнему служебному двоеборью 1 место по праву досталось Александру Сизову, 2 место у Юрия Александрова, на 3 месте — Олег Захаров.
Подполковник внутренней службы Руслан Ермаков вручил заслуженные награды победителям.
Участники Чемпионата показали свою физическую подготовку, повысили выносливость и с пользой провели время.
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