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Крамер: Легкову было по силам выиграть медаль чемпионата мира 2019 года
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Крамер: Легкову было по силам выиграть медаль чемпионата мира 2019 года 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийскому чемпиону Сочи Александру Легкову, который в пятницу объявил о завершении международной картеры, было по силам выиграть медаль чемпионата мира 2019 года, который пройдет в австрийском Зеефельде. Такое мнение ТАСС высказал тренер 34-летнего спортсмена Маркус Крамер.
Легков на Играх в Сочи одержал победу на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. В его послужном списке также серебро (2007 год) и бронза (2013 год) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».
"Мы говорили с ним о его карьере совсем недавно, на чемпионате России в Сыктывкаре, и я понимаю, почему он принял такое решение. Он уже долгое время в этом деле, им были показаны великолепные результаты, одержана победа в «Тур де Ски». Но последние два года для него оказались очень сложными, и поэтому он решил не оставаться еще на один. Хотя я говорил ему, что на чемпионате мира будет 50-километровая гонка, в которой он мог взять медаль", — сказал Крамер.
В минувшем олимпийском сезоне Легков не выступал по причине временного отстранения, которое было наложено на него в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. В ноябре дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала его результаты в Сочи, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию россиянина, вернув ему олимпийские награды.
"Я могу понять его эмоции, он очень устал, поскольку он долго боролся за право вернуть медаль Сочи. И я безумно рад за него, что он сумел сохранить эту медаль, поскольку она многое значит и для него, и для истории", — отметил немецкий специалист.
"Я же немного огорчен, поскольку моя группа осталась без великолепного спортсмена, для меня было большим удовольствием работать со столь уникальным спортсменом: он силен, всегда мотивирован, он был особенным для всей команды. Своими трудолюбием он каждый день демонстрировал, что значит настоящие серьезные тренировки", — подытожил Крамер.
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