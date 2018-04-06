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Крамер: Легков намерен стать спортивным функционером, тренерская работа его не привлекает
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Крамер: Легков намерен стать спортивным функционером, тренерская работа его не привлекает 

ТАСС 25 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, который в пятницу объявил об окончании карьеры, в дальнейшем намерен реализовать себя в роли спортивного функционера, тренерская работа его не привлекает. Об этом ТАСС рассказал тренер Легкова Маркус Крамер.
"Я надеюсь, что у него будет большое будущее в его новой жизни, в работе в политике. Тренером он не будет, его привлекает работа функционером в российском спорте. В лыжном спорте он может сделать много полезного для будущего этого вида, поскольку он обладает большим опытом и знает, как сделать лучше", — сказал Крамер.
"Ему предлагали продолжить тренироваться с нами, быть примером для остальных членов команды, но проблема в том, что он не будет достаточно мотивирован, а без этого будет сложно", — добавил тренер.
Легков на Играх в Сочи одержал победу на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. В его послужном списке также серебро (2007 год) и бронза (2013 год) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».
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