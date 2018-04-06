«Важна не победа, а время»: пермская пловчиха завоевала два золота на этапе Кубка России 

Пермячка Дарья Муллакаева победила на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем на первом этапе Кубка России. Соревнования проходили в Пензе. — Чувствую себя хорошо. Буду работать дальше. На этот этап не приехали мои основные соперницы, поэтому мне была важна не победа, а время, которое я покажу, — рассказала Дарья 59.ru. — Правда, на 100 метров у меня время не очень хорошее — я тогда приехала сразу же после аэропорта. Но на 200 метрах все было отлично. В соревнованиях принимают участие спортсмены по спортивной подготовленности не ниже первого разряда в составе сборных команд субъектов Российской Федерации: мужчины 2003 года рождения и старше, женщины 2005 года рождения и старше. Спортсмены разыгрывают медали в 17 индивидуальных видах программы и в эстафетах. Пермский край, помимо Дарьи Муллакаевой, представляют также спортсмены Никита Буров и Елизавета Бородкина. Результаты выступлений на первом этапе Кубка России по плаванию будут учитываться при формировании официального рейтинга для допуска на первенство России по плаванию среди юниоров и первенство России по плаванию среди юношей и девушек, которые состоятся в Саранске с 7 по 11 мая 2018 года. Дарья Муллакаева участвовала в Олимпийских играх в Рио. В своем заплыве она стала четвертой.