Тренерский штаб сборной России по прыжкам с трамплина останется без изменений 

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что тренерский штаб российской команды останется без изменений по окончании сезона-2017/18. Слова функционера приводит газета «Известия».
"Я думаю, что в целом тренерский состав женской команды нет смысла трогать. Была проведена достойная работа, что подтверждает четвертое место Ирины Аввакумовой на Олимпиаде. Что касается мужской команды, там возможны определенные перестановки, но о них будет корректно говорить после конференции, когда пройдут выборы руководства федерации", — сказал Дубровский.
Главным тренером сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина является Александр Арефьев. На зимних Олимпийских играх Аввакумова показала лучший результат среди россиян, заняв четвертое место.