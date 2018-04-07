В Федерации прыжков с трамплина объяснили ситуацию со спонсорами

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский рассказал о том, как проходят переговоры о подписании новых контрактов со спонсорами. По его словам, сотрудничество с ними продолжится минимум до зимних Олимпийских игр 2022 года. "Нас заверили, что готовы и дальше продолжать сотрудничество. У нас каждый раз происходит пролонгация соглашений на год. Сейчас есть договоренность на этот же срок. Но, думаю, раз это соглашение достигнуто по итогам четырехлетнего цикла, то как минимум до Олимпиады 2022 года мы будем сотрудничать", — цитирует Дубровского газета «Известия» Ранее глава ФПЛДР прокомментировал ситуацию с контрактами с иностранными тренерами в российской команде.