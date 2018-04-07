Ещё
Лыжник прыгнул с горы и в воздухе врезался в элеватор: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лыжник прыгнул с горы и в воздухе врезался в элеватор: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эффектный прыжок лыжника оказался более впечатляющим, чем он рассчитывал.
Американский спортсмен по имени Патрик О'Нил совершил один из самых неудачных прыжков в истории лыжного спорта. Об этом сообщает Daily Mail. Видео доступно в Сети.
Инцидент, запечатленный на видео, произошел в прошлом году. Лыжник спускался с горы в американском штате Юта на горнолыжном курорте Сноуберд. В какой-то момент О'Нил разогнался и собрался совершить эффектный прыжок.
Трюк вышел даже более эффектным, чем ожидал спортсмен. Во время прыжка он столкнулся с проезжающим над трассой элеватором и сломал себе челюсть в трех местах, после чего ему пришлось перенести две операции. Сейчас с лыжником все в порядке. Начал ли он снова заниматься спортом, не сообщается.
ТК «Звезда»: последние новости
Олимпийский чемпион Александр Легков завершил свою международную карьеру Легендарная норвежская лыжница Марит Бьорген завершила спортивную карьеру Макгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора29
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение