Лыжник прыгнул с горы и в воздухе врезался в элеватор: видео

Эффектный прыжок лыжника оказался более впечатляющим, чем он рассчитывал.

Американский спортсмен по имени Патрик О'Нил совершил один из самых неудачных прыжков в истории лыжного спорта. Об этом сообщает Daily Mail. Видео доступно в Сети.

Инцидент, запечатленный на видео, произошел в прошлом году. Лыжник спускался с горы в американском штате Юта на горнолыжном курорте Сноуберд. В какой-то момент О'Нил разогнался и собрался совершить эффектный прыжок.

Трюк вышел даже более эффектным, чем ожидал спортсмен. Во время прыжка он столкнулся с проезжающим над трассой элеватором и сломал себе челюсть в трех местах, после чего ему пришлось перенести две операции. Сейчас с лыжником все в порядке. Начал ли он снова заниматься спортом, не сообщается.