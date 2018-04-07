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Лыжница Бьорген стала второй в своей последней гонке в карьере
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Лыжница Бьорген стала второй в своей последней гонке в карьере 

ТАСС 3 часа назад
Фото: EPA
Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген заняла второе место в гонке на дистанции 30 км на соревнованиях в норвежской Алте, которые стали для нее последними в карьере. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 21 минуту 30,5 секунды.
Победительницей стала Рангиль Хага (1:20.59,3), третье время показала Астрид Якобсен (1:22.43,3).
По количеству наград Бьорген является рекордсменкой зимних Олимпиад. В общей сложности на счету лыжницы 15 олимпийских медалей — восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые. По числу завоеванных наград высшего достоинства Бьорген сравнялась с двумя соотечественниками — биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, но обошла обоих по общему количеству олимпийских медалей. Ранее на этой неделе 38-летняя лыжница объявил о том, что уходит из спорта.
Норвежка является 18-кратной чемпионкой мира, пятикратным серебряным призером и трижды — бронзовым. Четыре раза Бьорген выигрывала общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. В 2015 году она выиграла лыжную многодневную гонку "Тур де Ски".
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