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Норвежскому лыжнику Клэбо подарили оленя
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Норвежскому лыжнику Клэбо подарили оленя 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Йоханнесу Клэбо подарили оленя. Необычный презент был вручен норвежскому лыжнику на соревнованиях в норвежском городе Алта. Оленя решили назвать Король Клэбо.
"Это мой первый олень, я ценю этот подарок. Что делать с оленем? Надеюсь, о нем позаботятся, я навещу его, когда придет время", — сказал 21-летний спортсмен, которого цитирует РИА Новости.
NM i Alta leverte☀️Helgas høydepunkt var reinsdyret med navn «King Klæbo» som jeg fikk🙏🏽🙏🏽 #takknemlig #resultatenemangletda #nestegang #ferieneste #takkformeg 📷 Håkon Nilsen, Kronstadposten
Публикация от Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk) 6 Апр 2018 в 9:10 PDT
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