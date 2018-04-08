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Царёва выиграла «Югорский марафон» на дистанции 50 км свободным стилем
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Царёва выиграла «Югорский марафон» на дистанции 50 км свободным стилем 

Чемпионат.com 5 часов назад
Ольга Царёва победила в масс-старте на 50 км свободным стилем среди женщин в рамках международного «Югорского марафона», который проходит сегодня, 8 апреля, в Ханты-Мансийске. Второе место заняла бронзовая медалистка чемпионата мира Мария Гущина, а замкнула тройку призёров победительница прошлогоднего «Югорского марафона» Ольга Рочева.
Напомним, что в аналогичной дисциплине среди мужчин победил Александр Большунов.
Лыжные гонки. «Югорский марафон». Ханты-Мансийск Женщины. Свободный стиль. Масс-старт, 50 км  1. Ольга Царёва. 2. Мария Гущина. 3. Ольга Рочева.
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