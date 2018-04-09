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Экспертный совет Минспорта РФ по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет 19 апреля
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Экспертный совет Минспорта РФ по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет 19 апреля 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ, который подведет итоги выступления российских команд по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью в олимпийском сезоне, пройдет 19 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта РФ.
"Экспертный совет Минспорта, посвященный выступлению прыгунов на лыжах с трамплина и двоеборцев, пройдет 19 апреля", — сказала сотрудник пресс-службы.
Прыгуны с трамплина Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова и двоеборец Эрнест Яхин не завоевали ни одной медали на Олимпиаде. Лучший результат показала Аввакумова, занявшая четвертое место.
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