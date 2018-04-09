Курашов переизбран на пост президента Федерации фристайла России 

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов переизбран на новый срок. Это произошло на отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в понедельник в здании Олимпийского комитета России.
Курашов был единственным претендентом на пост главы ФФР. Решение было принято единогласно.
Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с мая 2016 года.
Российские фристайлисты на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали две бронзовые награды. Сергей Ридзик стал третьим в ски-кроссе, Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике.